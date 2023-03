Kurkuma is de nieuwe superfood, maar heb je er echt iets aan?

Kurkuma is allang niet meer enkel een kleurig kruid uit de Indiase keuken, het zit ook in voedingssupplementen en hippe drankjes, vanwege de vermeende gezondheidsvoordelen. Wat is daar van waar?

Kurkuma of geelwortel heeft eigenlijk weinig smaak. Het wordt vooral gebruikt om rijst geel te kleuren of als goedkope saffraanvervanger, schrijft De Volkskrant.

Maar het is nu dus een superfood geworden, waardoor je het terugvindt in drankjes als golden tea of kurkuma-latte. Ook zijn supplementen met kurkuma te koop bij de drogist en supermarkten verkopen verse kurkumawortel. Curcumine, de stof in kurkuma, zou pijnstillend en ontstekingsremmend werken en zelfs de groei van kankercellen vertragen.

Het probleem is ten eerste dat de stof pas werkt als hij in ons bloed wordt opgenomen en dat gebeurt amper. Bovendien wordt hij dan meteen weer afgebroken. Maar belangrijker: in het algemeen heeft kurkuma weinig nut voor je gezondheid. Sterker nog: de hoge doseringen in supplementen kunnen de werking verminderen van bepaalde antikankermedicijnen, bloeddrukverlagers en ontstekingsremmers.

Overigens kun je kurkuma gerust voor je eten gebruiken. De hoeveelheid die je in de pan gooit is te klein om ook maar ergens effect op te hebben.