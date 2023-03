Is kaas gezond?

Kaas begint een slechte naam te krijgen. Omdat het van de koe komt en koeienmelk minder diervriendelijk is dan de zuivelbranche ons wijs maakt.

En omdat het ongezond zou zijn: vet, zout, fout.

Is dat zo? Eigenlijk wel. Ten eerste door de hoge hoeveelheid verzadigd vet. Een 48+ volvette kaas bestaat voor meer dan een kwart van zijn gewicht uit vet.

Het nadeel van verzadigd vet is dat het in grote hoeveelheden slecht is voor je hart en bloedvaten.

Daarnaast zit er in kaas ook veel zout. De precieze hoeveelheid hangt af van de soort kaas, maar 200 mg natrium per plak is zeker niet uitzonderlijk. 2,4 g natrium is het dagelijkse aanbevolen maximum.

In kaas zitten ook gezonde elementen. Vooral calcium en vitamine B12 maken daar deel van uit en zijn bovendien onmisbaar in een gezond dieet. Maar beiden kun je ook binnenkrijgen zonder dat je ook zoveel vet, calorien en zout inneemt. Verder vind je er ook vitamine A, vitamine B2, selenium, fosfor, magnesium, calcium en zink in terug.