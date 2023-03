Een gezonde leefstijl bij ouderen vermindert achteruitgang in denkvermogen aanzienlijk

Veel mensen denken dat het niet zoveel zin meer heeft om gezond te gaan leven op oudere leeftijd, maar dat heeft het wél, blijkt uit de Finse FINGER-studie waar het UMC Groningen ook aan meedoet.

Er is voor ouderen nog veel gezondheidswinst te behalen met een gezonde leefstijl. Zo kan gezond leven een 'achteruitgang in het denkvermogen voorkomen of beperken'. Dit gaat onder andere om het focussen van de aandacht, nieuwe dingen leren en de mate waarin je dingen kunt onthouden.

Een combinatie van een gezond dieet (genoeg groente en fruit eten), lichaamsbeweging (minder zitten, meer bewegen), geheugentraining (nieuwe dingen leren), samen activiteiten ondernemen en een goede controle van hart- en vaatgezondheid helpt wel degelijk, legt epidemioloog Nynke Smidt van het UMCG uit aan het Dagblad van het Noorden.

“De resultaten zijn heel hoopvol en ook belangrijk voor de volksgezondheid. Door de vergrijzing wordt dementie volksziekte nummer 1. Er is geen medicijn dat dementie kan genezen, dus moet je alles doen wat je kan om de achteruitgang in het denkvermogen met beide handen aan te grijpen”, aldus Smidt.

“Wat een gezonde leefstijl precies is, is bij veel mensen niet bekend. Van roken weten de meeste mensen het wel, maar hoe het precies zit met bewegen, eten en alcoholconsumptie? Veel ouderen denken dat verandering van hun leefstijl geen zin meer heeft voor hun gezondheid. Maar uit onderzoek blijkt dat het nooit te laat is om te stoppen met roken. Ook minder roken heeft al effect. Datzelfde geldt voor bewegen. Iedere stap telt, ongeacht de leeftijd. Maar het is vooral de combinatie van al deze elementen die kan helpen”, zegt de epidemioloog.