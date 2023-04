Uit protest ‘zelfmoordactie’ door overdosis homeopathische middelen: ‘Pure oplichterij’

De Vereniging tegen de Kwakzalverij protesteert op passende wijze tegen de Week van de Homeopathie, die vandaag van start gaat. De club doet een 'zelfmoordactie' door een overdosis homeopathische middelen te nemen.

Daarmee willen ze de nutteloosheid van de vaak dure middeltjes aantonen. "Homeopathie is echt flauwekul", zegt anesthesist en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Catherine de Jong tegen Editie NL. "Het is pure oplichterij. Er is al veertig jaar uitgebreid onderzoek gedaan maar er is geen enkel bewijs dat het werkt. Medisch gezien is het totaal nutteloos en een raar gezondheidsritueel."

Ongeveer 700.000 Nederlanders bezoeken jaarlijks een homeopaat. "Er worden wereldwijd miljarden uitgegeven aan allerlei middeltjes die niet helpen."

Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik noemt nog een ander probleem: "Het gebruik van homeopathische middelen kan schadelijk voor de gezondheid zijn, als je ernstige gezondheidsklachten denk te behandelen met iets wat dus helemaal niet werkt", zegt hij tegen Editie NL.

Ook hij vindt: "Het zijn geen medicijnen. Het is echt zonde van je geld om het te kopen, het is echt geldverspilling. Het enige wat de middelen doen is zorgen voor een placebo-effect, dus het idee van het gebruik van homeopathische middelen kan wel iets doen."