CBS-cijfers over ons (falende) dieetgedrag: ‘Obesitas is een poortziekte naar 200 aandoeningen’

De obesitasepidemie schrijdt voort. Steeds meer mensen bereiken een ongezond hoog gewicht. Het is dan ook geen verrassing dat 57 procent van de Nederlanders ooit geprobeerd heeft om een paar kilo's af te vallen. Hoe doen ze dat en waarom is het zo moeilijk?

Uit nieuwe CBS-cijfers blijkt dat de meeste mensen bij het afslanken kiezen voor een koolhydraatarm dieet of het tellen van calorieën. “Eerlijk gezegd zie ik door de bomen het bos niet meer. Ieder half jaar is er weer een nieuwe goeroe die een andere methode aanprijst. Om blijvend af te vallen moet de leefstijl voorgoed worden aangepast. Een dieet is meestal tijdelijk van aard, waardoor die kilo’s er weer net zo hard of soms zelf harder aanvliegen als je ermee stopt”, legt hoogleraar diëtetiek Marian de van der Schueren van de Universiteit van Wageningen uit aan De Telegraaf.

Ook een kwart van de mensen met een gezond gewicht doet zijn best af te vallen. Ze zeggen fitter te willen worden en een mooier uiterlijk na te streven. Mensen met ernstig overgewicht geven voornamelijk fitheid en het verkleinen van de kans op gezondheidsproblemen op als redenen om kilo's kwijt te raken.

Er is geen quick fix

En dat is niet voor niks, legt hoogleraar obesitas en internist Liesbeth van Rossum uit: “Obesitas is een poortziekte naar tweehonderd aandoeningen, zoals dertien soorten kanker, gewrichtsklachten, depressie en hart- en vaatziekten. Wat we nu doen, is deze obesitas-gerelateerde ziektebeelden behandelen, maar eigenlijk zou het probleem bij de kern moeten worden aangepakt. Men moet zich gaan realiseren dat obesitas een chronische ziekte is. Zo is het ook officieel door de WHO en de Gezondheidsraad gedefinieerd. Afvallen doe je niet met een kuurtje, maar met een blijvende leefstijlverandering.”

Bij 40 procent van de afvallers spelen emoties, aanleg, verleiding van ongezond eten en gebrek aan motivatie een rol in het niet bereiken van deze leefstijlverandering. Mensen gaan op een crashdieet, maar dat is niet de juiste behandeling tegen overgewicht. Er moet worden gekeken naar de oorzaak; leefstijl, medicatie en sociale of medische oorzaken. Na gewichtsafname is je hormoonhuishouding veranderd en je stofwisseling vertraagd. Dat betekent dat je meer en langer trek hebt, terwijl je uiteindelijk minder kunt eten. Daarom zal je na gewichtsverlies altijd voor een gezond gewicht moeten blijven vechten”, aldus Van Rossum.