Slaap je slecht? Zo kun je de schade voor je gezondheid beperken

Je kunt perfect op tijd naar bed gaan in een lekker koele slaapkamer en helemaal ontspannen. En dan toch wakker liggen. Daar kun je soms maar weinig aan doen. Al is er volgens onderzoek wel een manier om gezondheidsschade tegen te gaan: sporten.

Nu zal het met die schade natuurlijk wel meevallen als je af en toe een nacht wakker ligt, maar heb je een chronisch slaaptekort dan is dat wel degelijk ongezond. Zo vergroot het bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten.

Maar een nieuwe Chinese studie wijst nu uit dat sporten helpt. Onderzoeker Jihui Zhang vertelt in het Amerikaanse Health dat door een stevige sportsessie het aantal ontstekingen in het lichaam vermindert. Ook is het goed voor de stofwisseling en het sympathisch zenuwstelsel.

De onderzoekers zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hadden data over het slaap- en sportgedrag van ruim 90.000 Britten. Die werden onderverdeeld in drie groepen. De korte slapers (minder dan 6 uur), de normale slapers (6 tot 8 uur) en de langslapers (meer dan 8 uur). Ook wat lichaamsbeweging betreft was er een indeling in drie categorieën met weinig, gemiddeld of veel beweging.

De grootste kans om te overlijden was er voor degenen die te veel of te weinig sliepen en die minder dan 150 minuten lichaamsbeweging kregen per week. Wie weinig sliep maar veel sportte compenseerde dit effect. Het ging daarbij wel enkel om de groep die in de hoogste categorie zat wat lichaamsbeweging betreft. Wie gemiddeld sportte en weinig sliep had nog steeds een verhoogde overlijdenskans.

Onderzoeker Dr. Jihui Zhang ziet vooral het belang van lichaamsbeweging bevestigd. Het mag geen reden zijn om minder te gaan slapen.