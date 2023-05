Belgisch gezin heeft 100 keer teveel PFAS in bloed: chemieconcern 3M moet schadevergoeding betalen

Omwonenden van een fabriek van chemiebedrijf 3M krijgen een schadevergoeding van 2000 euro omdat ze veel te veel ziekmakende PFAS-deeltjes in hun bloed hebben. De rechter oordeelde dat dit de schuld is van de vervuilende 3M-vestiging in het Belgische Zwijndrecht.

In het bloed van de ouders en hun twee kinderen zijn meer dan honderd keer de toegelaten PFAS-waarden aangetroffen. Ook de grond rondom het bedrijfsterrein blijkt zwaar verontreinigd met de levensgevaarlijke 'forever chemicals'. Het gezin klaagde 3M daarom aan op basis van 'overmatige burenhinder'.

"De hinder is bovenmatig aangezien de vastgestelde PFAS-waarden in het gebied waar eisende partijen wonen abnormaal hoog zijn", oordeelde de rechter. "Deze verhoging, en dus ook de hinder, is toerekenbaar aan 3M aangezien is vastgesteld dat het grootste deel van de PFAS-verontreiniging in de provincie Antwerpen afkomstig is van 3M." Het bedrijf moet 2000 euro betalen aan het gezin en als er later nog meer schade (lichamelijke schade, waardevermindering van vastgoed en/of lucht-, bodem- en waterverontreiniging) wordt vastgesteld, kan dit bedrag nog veel verder oplopen.

'Het hek is van de dam'

De uitspraak is een Europese primeur en kan een belangrijk precedent vormen voor andere omwonenden, zegt advocaat Geert Lenssens tegen de Belgische VRT. "Het hek is van de dam voor de duizenden mensen die in de buurt wonen. Het gaat niet alleen over de inwoners van Zwijndrecht, maar ook van Antwerpen. De tijd is voorbij dat grote fabrieken doen wat ze willen."

3M gaat hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep, maar de advocaat is strijdbaar. "Wij hebben ook een batterij aan advocaten en we hebben deze zaak gewonnen. We gaan het hier niet bij laten. We gaan 3M laten betalen. Dat is onze opdracht."