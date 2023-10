Toch weer meer oversterfte: dit is vermoedelijk de oorzaak

De afgelopen drie maanden overleden er 5 procent meer mensen dan gemiddeld. Het ging om 1800 extra sterfgevallen. 1500 van hen woonden in zorginstellingen. Mogelijk is toch weer corona de oorzaak.

"Dat je dit vooral in verpleeghuizen ziet, zou kunnen betekenen dat het vooral gaat om zeer kwetsbare mensen die het laatste duwtje krijgen", zegt Ruben van Gaalen van het CBS in de Volkskrant.

Tegelijkertijd met de toenemende oversterfte zijn er weer meer coronadeeltjes in het riool aangetroffen. Ook zijn er weer meer meldingen van luchtweginfecties. "Dit past op zich bij het seizoen", aldus Van Gaalen. "Het is zoeken naar een verklaring, maar de aanwijzingen die er zijn, voeren toch wel in de richting van ademhalingsziekten."

Behalve corona kunnen ook andere seizoensziektes, die door de coronapandemie mogelijk van slag zijn geraakt, de oorzaak zijn van de oversterfte. Denk aan griep of verkoudheidsvirussen, die plots heviger voorkomen.

Sinds de coronacrisis is er sprake van oversterfte. In 2021 overleden er 3400 mensen meer dan verklaarbaar was door corona en vorig jaar stierven er nog eens zo'n 10.000 mensen meer dan verwacht. Onderzoek moet uitwijzen wat precies de oorzaak is.