Aantal sterfgevallen door drugs in tien jaar verdrievoudigd

UTRECHT (ANP) - De hoeveelheid directe sterfgevallen door drugs is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Waren er in 2014 nog 123 sterfgevallen, in 2024 was dat aantal opgelopen naar 378. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die in de Nationale Drug Monitor zijn gepubliceerd. Bij veel van de gevallen gaat het om overdosering.

De toename komt vooral doordat het aantal sterfgevallen door opioïden en overige, niet-gespecificeerde drugs, hard is gestegen.

In 2014 stierven er 40 mensen door gebruik van opioïde pijnstillers. Tien jaar later was dat met 161 verviervoudigd. Onder opioïden worden onder meer de verdovende en pijnstillende middelen heroïne, methadon, oxycodon, morfine en fentanyl gerekend. In 2024 was deze categorie verantwoordelijk voor 43 procent van alle drugsdoden. De meeste mensen die zijn overleden door opioïden waren man en gemiddeld 48 jaar oud.

Opzettelijke overdosis

Kennisinstituut Trimbos noemt het 'opvallend' dat bij één op de drie sterfgevallen door opioïdengebruik sprake was van een opzettelijke overdosis. Dat is veel vaker dan bij andere soorten drugs, daar was dat bij tien procent het geval.

Bij niet-gespecificeerde drugs ging het aantal van 45 in 2014 naar 135 in 2024, een verdrievoudiging. In deze verzamelcategorie vallen drugs zonder een bekende chemische samenstelling. Hieronder vallen bijvoorbeeld designerdrugs.

Het aantal sterfgevallen door stimulantia, een verzamelterm voor amfetaminen, ecstasy en MDMA, bleef laag. Daar was een kleine stijging, van 14 doden in 2014 naar 19 doden in 2024.

Directe sterfgevallen

In de laatste categorie, sterfgevallen door cocaïne, was ook een toename te zien. Daar ging het aantal van 24 doden in 2014 naar 61 doden in 2024.

De CBS-cijfers gaan alleen over directe sterfgevallen, met een direct verband tussen drugsgebruik en overlijden. Sterfgevallen door een besmette naald, ongezonde levensstijl of een drugsgerelateerd ongeval zijn niet meegenomen. Daarvan zijn ook geen schattingen beschikbaar.

Volgens Lisa Davies, onderzoeker bij Trimbos, is de stijging in het aantal sterfgevallen door opioïden en andere middelen op dit moment niet te verklaren. Het zou kunnen komen door een verbeterde registratie, maar ook door een toename in gebruik.