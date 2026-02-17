Schaatsers wijzen na mislopen medaille naar technisch directeur

MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatsers vinden niet dat zij hoofdverantwoordelijk zijn voor het mislopen van een medaille met de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. "Elk jaar is er dezelfde kritiek als het gaat om dit onderdeel. Als je kritische vragen wilt stellen, moet je de technisch directeur naar beneden halen", zei Chris Huizinga, een van de vier rijders van het Nederlandse team, in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium.

Nederland won bij de Spelen van 2014 in Sotsji op overtuigende wijze goud op de ploegenachtervolging. In 2018 in Pyeongchang schaatste Oranje naar het brons en zowel in 2022 in Beijing als nu belandden de schaatsers naast het podium.

"Het is met vier of vijf commerciële teams in Nederland lastig om daar één ploeg van te maken", aldus Huizinga. "Misschien moet er in de toekomst wat veranderen op basis van dit toernooi."