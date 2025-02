Agema kijkt naar trage spoedritten ambulances in afgelegen gebied

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Fleur Agema gaat bekijken hoe de ambulancezorg kan worden verbeterd in afgelegen gebieden, waar ambulances niet altijd binnen de gewenste tijd komen. Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de streefnorm - dat ambulances in spoedgevallen er binnen vijftien minuten zijn - de afgelopen jaren minder goed wordt gehaald. De PVV-minister kan zich de zorgen van de mensen in deze dorpen goed voorstellen, zei ze vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

De streefnorm is dat slechts 5 procent van de spoedritten langer mag duren dan een kwartier. RTL Nieuws zocht uit dat dit in 2023 bij 9,3 procent van de ambulanceritten het geval was. De nieuwszender analyseerde bijna 3 miljoen ambulanceritten, met gegevens die zijn verkregen na een Woo-verzoek. Vooral in plattelandsgebieden en aan de grens gaat het het vaakst mis.

Agema kan niet beloven dat de aanrijtijden overal weer worden gehaald, "maar ik ga wel kijken wat we kunnen doen".