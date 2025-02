LAKS: gebedsverbod op scholen is inperking godsdienstvrijheid

UTRECHT (ANP) - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is "geschokt en diep teleurgesteld" dat leerlingen van ruim 180 middelbare scholen aan NOS Stories melden dat zij niet mogen bidden op school. Een gebedsverbod is "een inperking van de vrijheid van godsdienst van deze leerlingen" en "gaat direct in tegen de waarden van gelijkheid en respect die het onderwijs zou moeten uitdragen", aldus het LAKS.

"Voor veel scholieren is religie een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Dat er voor dit deel van hun identiteit op school geen plek is, is erg kwetsend en onrechtvaardig", zegt voorzitter Puk Donken. Scholen moeten volgens de scholierenorganisatie "een veilige en inclusieve omgeving bieden, waarin álle leerlingen zich thuis kunnen voelen". Donken roept scholen dan ook op om met scholieren in gesprek te gaan en respect te hebben voor hun behoeften.

Het LAKS zegt verder er voor scholieren te zijn die te maken krijgen met een gebedsverbod op school. "Tegen leerlingen zouden we willen zeggen: wij staan aan jullie kant. Laat je niet zomaar aan de kant zetten en laat je stem horen."