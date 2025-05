Als je op deze plaats een vlek hebt, kan dat wijzen op agressieve vorm van huidkanker

Een donkere verkleuring onder je nagel kan onschuldig lijken, maar artsen waarschuwen dat het een teken kan zijn van een zeldzame maar gevaarlijke vorm van melanoom. Deze vorm van huidkanker, bekend als subunguaal melanoom, ontstaat onder de nagels en wordt vaak te laat opgemerkt omdat mensen er niet op bedacht zijn.

Het verraderlijke aan deze kankersoort is dat hij niets te maken heeft met blootstelling aan de zon. De aandoening kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of etnische achtergrond. Meestal manifesteert het zich als een bruine streep of verkleuring onder de nagel.

Het probleem is dat mensen zulke verkleuringen vaak afdoen als een vitaminetekort of onschuldig kneuzinkje. Juist omdat de aandoening zo zeldzaam is, zijn veel mensen en zelfs artsen niet altijd alert op de signalen.

Vroege opsporing is cruciaal

Wat deze vorm van melanoom daarnaast nog gevaarlijk maakt, is het mogelijk agressieve karakter. Of dit komt door de aard van de kanker zelf of doordat hij vaak laat wordt ontdekt, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat vroege opsporing de behandelingsmogelijkheden en prognose aanzienlijk verbetert.

Dermatologen zeggen daarom dat het belangrijk is om regelmatig controles van het hele lichaam uit te voeren, inclusief nagels, handpalmen en voetzolen. Het advies luidt hoe dan ook om bij een onverklaarbare donkere verkleuring onder je nagel niet te lang te wachten met een bezoek aan de dermatoloog.