VVD zegt kabinet de wacht aan over stikstof

VVD-Kamerlid Thom van Campen vindt dat de tijd van "wikken en wegen" over het oplossen van de stikstofcrisis voorbij is. De coalitiepartij riep landbouwminister Femke Wiersma (BBB) in een debat over de voortslepende problemen op om knopen door te hakken.

Hij had gehoopt dat het instellen van een commissie van ministers zou zorgen voor een doorbraak "maar dat lijkt helaas niet het geval", verzuchtte hij. "Dat de minister nu met een 'startpakket' komt, wekt het beeld van een recent ontstane crisis." De uitspraak van de Raad van State die het vorige stikstofbeleid ongeldig verklaarde, is inmiddels van bijna zes jaar geleden.

De liberale partij is al langer kritisch over het beleid van minister Wiersma, en het geduld van Van Campen lijkt nu echt op. "Er lag een groslijst van concrete voorstellen, maar in de Kamerbrief staan vooral abstracte bouwstenen. Het kabinet moet dat nu snel uitwerken."

Deadline

De voorstellen van Wiersma moeten bovendien doorgerekend en juridisch onderbouwd zijn, vindt hij. "Ik wil wetten zien. De minister heeft wat ons betreft het vertrouwen om de moeilijke beslissingen te nemen." Daarbij verwijst de VVD'er naar politiek pijnlijke maatregelen die in verschillende stikstofadviezen voorgesteld zijn. Dit zijn maatregelen die bijvoorbeeld ingrijpen op de omvang van de veestapel. Dat is een gevoelig punt voor coalitiepartij BBB.

Partij voor de Dieren stelde in het debat voor om de minister de deadline "voor de zomer" op te leggen, daar is Van Campen het mee eens.