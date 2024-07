Bingedrinken scholieren weer op niveau van voor corona

DEN HAAG (ANP) - Het aantal scholieren dat weleens veel glazen alcohol achterelkaar drinkt, is weer terug op het niveau van voor corona. Ten tijde van het onderzoek (in 2023) had 18 procent van de scholieren in de afgelopen maand minstens vijf alcoholische drankjes op één avond gedronken. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD'en en het RIVM dat het ANP heeft opgevraagd.

Hoeveel jongeren zogenoemde bingedrinkers zijn, verschilt sterk per regio. In Twente is deze groep met 29 procent het grootst. In die regio wordt onder meer in de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser door jongeren stevig gedronken. Ook in Friesland (26 procent) en Noord-Limburg (24 procent) is dit aandeel hoger dan gemiddeld. Onderaan de lijst staan Flevoland en de regio Amsterdam, met zo'n 11 procent.

"Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat Twente een groot aantal plattelandsgemeenten kent", zegt een woordvoerder van de GGD Twente over het hoge cijfer in hun regio. "Onder veel jongeren uit deze gemeenten heerst de cultuur dat alcohol bijdraagt aan de gezelligheid." De organisatie ziet een rol voor de ouders. "Vanuit wetenschappelijke studies weten we dat jongeren die hun ouders zien drinken, zelf eerder beginnen met alcohol drinken." Tegelijkertijd is in Twente het aantal volwassenen dat zich niet aan de richtlijn alcoholgebruik van de Gezondheidsraad houdt (geen of maximaal 1 glas alcohol per dag) hoger dan op andere plekken in Nederland.

Onlineverkoop

Een woordvoerder van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) vindt het aantal minderjarige jongeren dat veel glazen alcohol achterelkaar drinkt "verontrustend hoog". "Bingedrinken door jongeren en jongvolwassenen is één van de meest schadelijke vormen van alcoholgebruik. Ondanks de afname van het alcoholgebruik onder jongeren, zien wij dat bepaalde verstrekkers de wet slecht naleven. Met name de onlineverkoop van alcohol zorgt voor toenemende zorgen."

De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een enquête-onderzoek dat eens in de twee jaar wordt gehouden en in 2023 is ingevuld door 188.000 scholieren uit de tweede en vierde klas van de middelbare school.