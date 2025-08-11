Datalek: gegevens over kanker, huid, urine, vagina, penis, anus en wondvocht te koop op Darkweb

Groot medisch datalek veel groter dan gedacht. Niet alleen gegevens van 485.000 vrouwen uit het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn buitgemaakt, ook data van onderzoeken naar huid, urine, vagina, penis, anus en wondvocht liggen op straat. Het gaat om namen, adressen, geboortedata, BSN’s en testuitslagen; een deel staat al op het dark web. Volgens RTL gaat het onder meer om patiënten van LUMC, Amphia en Alrijne, plus talloze huisartsonderzoeken. Criminelen claimen 300 GB te hebben gestolen, terwijl nu slechts een fractie is gepubliceerd. Bevolkingsonderzoek Nederland spreekt van grote schrik en biedt excuses aan. Impact: groot privacyrisico, mogelijke identiteitsfraude en verlies van vertrouwen in medische data-afhandeling.