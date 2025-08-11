Ook Discriminatie.nl doet aangifte tegen Wilders om X-bericht

DEN HAAG (ANP) - Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl gaat bij de politie in Den Haag aangifte doen van discriminatie naar aanleiding van een X-post van PVV-leider Geert Wilders. Bij het meldpunt zijn in korte tijd meer dan 12.500 meldingen binnengekomen over Wilders' bericht, het hoogste aantal dat Discriminatie.nl ooit registreerde over één incident. Volgens het meldpunt laat dat zien dat veel mensen de afbeelding die Wilders op 4 augustus deelde "discriminerend, polariserend en kwetsend" vinden.

In het bericht in kwestie is links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen afgebeeld, met daarbij de tekst 'PVV'. Rechts staat een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en hoofddoek, met daaronder 'PvdA'. "Aan U de keuze op 29/10", schrijft Wilders erbij.

Veertien belangenorganisaties van moslims hebben eerder maandag al collectief aangifte gedaan tegen PVV-leider om dezelfde reden.