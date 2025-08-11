ECONOMIE
Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 11 augustus 2025 om 18:27
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 18:42
5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201
Volgens ex-celgenoot Kathryn Comolli, die in dezelfde gevangenis zat waar Ghislaine Maxwell zat, vertelde ze aan medegevangenen dat ze 'dirt' heeft over Trump. Ze zou volgens Drudge Report en de Daily Mail haar 'dirt' willen ruilen met Trump voor gratie. Ze zou het eerder al hebben geprobeerd met Joe Biden. Trump staat onder grote druk om te onthullen wat Epstein allemaal heeft gedaan.
Maxwell hield zich volgens Comoli in FCI Tallahassee zoveel mogelijk afzijdig en strikt aan routines. Ze las veel, gaf tweewekelijks yoga- en pilateslessen, rende dagelijks kilometers en werkte als administratief medewerker in de juridische bibliotheek, waar ze medegevangenen hielp met juridische vragen. Ze gold als beheerst, sprak meerdere talen en wist dankzij haar kennis van het BOP-handboek bewakers scherp te houden met klachtenprocedures. Maxwell ontving stapels post en hield haar geloofspraktijk aan, inclusief sabbatviering.
Hygiëne leidde tot irritatie: ze waste haar beddengoed volgens medegevangenen slecht, droeg geen sokken en legde na het sporten haar schoenen onder het bed; douchen deed ze zelden zichtbaar om kwetsbaarheid te vermijden. Maxwell claimde allergisch te zijn voor gekleurde dekens en kreeg als enige witte ziekenhuisdekens. Ze vermeed afhankelijkheden, liet niemand haar kleding wassen en maakte haar eigen ruimte schoon.
Maxwell werd onlangs overgeplaatst naar Prison Camp Bryan in Texas, na een ontmoeting met functionarissen van Trumps ministerie van Justitie. Haar overplaatsing leidde tot protesten van andere gevangenen, die haar gunstige behandeling veroordeelden.

