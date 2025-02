De plas-app vertelt je wanneer het een goed moment is om tijdens de film naar de wc te gaan

Een app die je tijdens een film laat weten dat je wel even naar het toilet kan, omdat er toch niks gebeurt de komende vijf minuten. Het klinkt als een grap maar het bestaat echt. En toegegeven: het is best handig nu films almaar langer duren.

De app heet RunPee. Peter Pannenkoek vertelt erover bij Dit was het nieuws. "Je selecteert een film waar je naartoe gaat. Dan zie je een foto van de plastijden die worden aangeraden. Daar is door specialisten over gestemd, zeg maar een poule van filmliefhebbers met een slechte blaas. Stel dat je na 1 uur en 40 minuten zo’n moment hebt, dan onthoud je dat en weet je wanneer je kunt.”

Dé film die je op dit moment wil zien is The Brutalist. Nadeeltje: het epos duurt 3,5 uur. Er zit een pauze in, maar dan nog: het is een lange zit. Het kan zijn dat je dan echt even een bezoekje aan het toilet wilt brengen. Met de app krijg je een trilling van je telefoon als het een goed moment is om naar de wc te gaan. Je hoeft dan alsnog niets te missen, omdat de app ook een samenvatting levert van de gemiste scènes. "Je kunt dus tijdens je wc-bezoek klikken op de samenvatting van de scènes’’, stelt Pannekoek.

Hij snijdt ook een ander punt aan: de lengte van veel films de laatste jaren. "Kijk, The Brutalist heeft toevallig een pauze, maar dat moet eigenlijk de discussie zijn: dat films tegenwoordig te lang duren. Het gebeurt zelden nog dat een film gewoon anderhalf uur is, voor mij een perfecte tijd.”

Bron: AD.nl