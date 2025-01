Iedereen wil naar Babygirl, tientallen extra bioscoopzalen geopend

De film Babygirl van Halina Reijn draait vanaf donderdag in tientallen extra bioscoopzalen. Dat heeft distributeur Cineart laten weten. De film, die al in 125 zalen te zien was, krijgt er ongeveer dertig bij, meldt een woordvoerder. Het is heel bijzonder als een bioscoopfilm zoveel extra zalen erbij krijgt na de eerste week.

Babygirl trok al meer dan 100.000 bezoekers in de Nederlandse bioscopen. De film gaat over een succesvolle zakenvrouw (Nicole Kidman) die een affaire begint met een veel jongere, mannelijke stagiair (Harris Dickinson) en daardoor durft toe te geven aan haar eigen seksuele verlangens.

Talloze prijzen

Het erotische drama werd lovend ontvangen en de film won al talloze grote prijzen. Zo werd Kidman bekroond als beste actrice op het Festival van Venetië. Experts beschouwen de film ook als kanshebber voor de Oscars.

"We zijn heel trots op deze resultaten", aldus Cineart. "Het is te gek dat een intelligente arthousefilm als deze het brede publiek bereikt."