Deze beweging is cruciaal om gezond ouder te worden

De nederige hurkbeweging blijkt een onmisbare schakel voor een gezonde levensstijl, vooral bij het ouder worden. Deze conclusie trekt de 61-jarige Britse journalist Phil Daoust in de krant The Guardian na een persoonlijke ontdekking die hem aanzette tot diepgaand onderzoek naar het belang van deze alledaagse beweging.

Waar in grote delen van Azië, Afrika en Europa het hurken een natuurlijk onderdeel is van het dagelijks leven (denk aan wachten op de bus of een praatje maken op straat) blijkt deze beweging in westerse landen steeds meer in onbruik te raken. Een gemiste kans, meent Daoust, aangezien de hurkbeweging een fundamenteel bewegingspatroon vormt dat essentieel is voor talloze dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapeuten beschouwen de hurkbeweging als een uitstekende indicator voor algemene lichamelijke gezondheid. De beweging traint namelijk vrijwel alle belangrijke spiergroepen in de onderste ledematen, evenals balans en coördinatie. Een correcte hurkbeweging vereist flexibiliteit in enkels, knieën en heupen, waarbij vooral de enkelflexibiliteit vaak de beperkende factor blijkt te zijn.

Geen één ‘correcte’ manier

Interessant genoeg blijkt er geen universele 'correcte' manier van hurken te bestaan. De ideale techniek verschilt per persoon, afhankelijk van factoren zoals heupgewrichtsdiepte en de lengte van het dijbeen. Voor beginners is het mogelijk om te starten met ondersteunde hurkoefeningen, bijvoorbeeld door vast te houden aan een stevig object.

Voor wie de basistechniek onder de knie heeft, zijn er diverse uitdagende variaties mogelijk om de beweging verder te ontwikkelen. Denk aan het toevoegen van gewichten tijdens de oefening of het uitvoeren van de beweging op één been. Gevorderden kunnen experimenteren met verschillende voetposities om hun persoonlijke optimale techniek te vinden.

Ook ouderen kunnen intensief trainen