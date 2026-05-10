Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

door Dirk Kruin
zondag, 10 mei 2026 om 14:30
bijgewerkt om zondag, 10 mei 2026 om 14:35
Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren wordt door internationale media genoemd als de vermoedelijke “patiënt nul” van de dodelijke hantavirusuitbraak aan boord van het Nederlandse expeditieschip MV Hondius. Hij en zijn vrouw Mirjam maakten een maandenlange vogelreis door Zuid-Amerika en stapten op 2 april in het Argentijnse Ushuaia aan boord, kort nadat zij vermoedelijk in de regio in contact waren gekomen met besmette knaagdieren of hun uitwerpselen. Enkele dagen na vertrek kreeg Schilperoord hoge koorts, hoofdpijn, buikklachten en diarree; zijn toestand verslechterde snel en hij overleed op 11 april aan boord van het schip. Zijn vrouw werd later tijdens een overstap in Johannesburg onwel en stierf op 17 april in het ziekenhuis in Zuid-Afrika.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een uitbraak van het zogeheten Andesvirus, een zeldzame hantavariant die – anders dan de typen die in Europa voorkomen – onder bepaalde omstandigheden ook van mens op mens kan worden overgedragen. In totaal zijn inmiddels meerdere besmettingen en drie sterfgevallen rond de Hondius bevestigd, onder wie een Nederlands echtpaar en een Duitse passagier. De MV Hondius, met circa 150 opvarenden uit 23 landen, kwam daardoor in internationale quarantaine terecht; evacuaties per helikopter en reddingsboten vonden plaats nabij de Canarische Eilanden en voor de kust van Kaapverdië. De haven van Puerto de Granadilla op Tenerife werd tijdelijk afgesloten om de noodoperatie veilig te laten verlopen.

