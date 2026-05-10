Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

Twee collega's, hetzelfde brutosalaris van 4.000 euro per maand. De één werkt in Amsterdam, de ander in Antwerpen. Aan het eind van de maand houdt de Nederlander honderden euro's méér over. Hoe kan dat?

Nieuwe cijfers van de OESO laten zien dat Nederland binnen West-Europa opvallend mild is voor werknemers — vooral voor singles. Maar zodra er kinderen in het spel komen, kantelt het beeld. Een vergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk in vijf inzichten.

De kerncijfers: belastingdruk op arbeid

*tax wedge*: het totaal aan loonbelasting en sociale premies (zowel werknemer als werkgever), minus eventuele toeslagen, uitgedrukt als percentage van de totale loonkosten. Het meest zuivere meetinstrument om landen met elkaar te vergelijken is de zogehetenhet totaal aan loonbelasting en sociale premies (zowel werknemer als werkgever), minus eventuele toeslagen, uitgedrukt als percentage van de totale loonkosten. Volgens de meest recente editie van met cijfers over 2024, ontstaat het volgende beeld.

| Land | Single zonder kinderen (modaal) | Eenverdiener met 2 kinderen |

|---|---|---|

| 🇳🇱 Nederland | **35,1%** | **27,2%** |

| 🇩🇪 Duitsland | 47,9% | 33,3% |

| 🇫🇷 Frankrijk | 47,2% | 39,1% |

| 🇧🇪 België | **52,6%** | 36,9% |

België voert de hele OESO-ranglijst aan met de hoogste belastingdruk op arbeid. Duitsland staat tweede. Nederland is binnen deze vergelijking veruit het mildst — een Nederlandse single levert ongeveer een derde van de loonkosten in aan de fiscus en sociale zekerheid; een Belg ruim de helft.

Wat blijft er over voor Jan Modaal?

Het Centraal Planbureau raamde het modaal bruto-inkomen in 2025 op 44.000 euro per jaar, ofwel 3.666 euro per maand. Daar houdt een alleenstaande Nederlander netto ongeveer 2.590 euro per maand van over, becijfert

Vergelijken we het gemiddeld netto maandsalaris in de regio, dan staat Nederland comfortabel boven het Europees gemiddelde:

- 🇳🇱 Nederland: €2.926

- 🇩🇪 Duitsland: €2.824

- 🇧🇪 België: €2.471

- 🇫🇷 Frankrijk: €2.366

Dat verschil van bijna 500 euro per maand met Frankrijk en 450 euro met België is fors — zeker als je bedenkt dat de brutosalarissen in deze landen niet wezenlijk lager liggen. Het zit hem grotendeels in wat de overheid afroomt voordat het loon op de bankrekening verschijnt

Het Nederlandse "single-voordeel"

Kijken we alleen naar de inkomstenbelasting (zonder sociale premies), dan ontloopt Nederland Duitsland nauwelijks: een modale single betaalt 16,9% loonbelasting, een Duitser 16,7%. Een Belg betaalt 25,7%. Het echte verschil zit in de Nederlandse heffingskortingen — vooral de arbeidskorting en de algemene heffingskorting — die de effectieve druk voor werkenden flink verlagen.

Daar komt bij dat de werkgeverslasten in Nederland relatief laag zijn vergeleken met buurlanden. In België en Frankrijk betaalt de werkgever fors méér bovenop het brutosalaris, geld dat de werknemer nooit ziet maar dat wél de loonkosten opdrijft en daarmee ruimte voor loonsverhogingen beperkt.

De gezinsparadox: kinderen veranderen het plaatje

Wie kinderen krijgt, ziet de verschillen tussen landen kantelen. Frankrijk past het beruchte *quotient familial* toe: de fiscus deelt het gezinsinkomen door het aantal "delen" (volwassenen plus kinderen), waardoor gezinnen in een lagere belastingschijf belanden. Daarbovenop komen ruimhartige cashtoeslagen.

Het effect: de belastingdruk voor een Franse eenverdiener met twee kinderen daalt van 47,2% naar 39,1% — een korting van ruim 8 procentpunt. In Duitsland levert een gezin nóg meer fiscaal voordeel op (van 47,9% naar 33,3%, oftewel 14,6 punt verschil). In Nederland is dat verschil kleiner: van 35,1% naar 27,2%, een korting van zo'n 8 punten.

Met andere woorden: Nederland is een gunstig land om jong en alleenstaand te zijn, terwijl Duitsland en Frankrijk fiscaal vriendelijker zijn voor traditionele gezinnen met één kostwinner. Dit sluit aan bij jaren van Haags beleid waarin toeslagen werden versoberd en tweeverdieners werden gestimuleerd.

Minimumlonen: Nederland aan kop

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is Nederland in deze vergelijking de absolute leider. Volgens [Eurostat-cijfers van april 2025] bedraagt het wettelijk minimumloon per maand:

- 🇱🇺 Luxemburg: €2.638

- 🇳🇱 Nederland: €2.193

- 🇩🇪 Duitsland: €2.161

- 🇧🇪 België: €2.070

- 🇫🇷 Frankrijk: €1.802

Een Nederlandse minimumloner verdient bijna 400 euro per maand meer dan een Franse collega — een verschil dat over een heel jaar oploopt tot bijna 4.700 euro bruto.

De marginale val: wat als je opslag krijgt?

*marginale belastingdruk*: hoeveel houd je over van elke extra verdiende euro? De OESO meet ook dit, en de cijfers zijn confronterend. In België verdwijnt **65%** van iedere euro loonsverhoging naar de overheid — het hoogste percentage van alle OESO-landen. In Frankrijk is dat 58,2%, in Nederland rond de 50%.

Voor een carrièremaker betekent dat: in Nederland levert een opslag van duizend euro netto rond de 500 euro op, in België slechts 350 euro. Daarbovenop kent Nederland het bekende probleem van de *armoedeval* aan de andere kant van het inkomensspectrum: wie net boven de toeslagengrens uitkomt, kan netto juist achteruitgaan na een loonsverhoging.

Een eerlijke vergelijking vraagt om relativering. Een paar belangrijke nuances:

- **Wat krijg je terug?** "Netto in de hand" zegt niets over wat de overheid ervoor levert. Belgen en Fransen betalen meer belasting, maar studeren grotendeels gratis aan de universiteit en hebben sterk gesubsidieerde kinderopvang. Nederland heeft hogere collegegelden en eigen risico in de zorg.

- **Pensioen.** Nederland leunt zwaar op de tweede pijler (kapitaaldekking via werkgever). Frankrijk werkt overwegend met een omslagstelsel. Dit beïnvloedt zowel de huidige loonstrook als de oudedag.

- **Frankrijk-cijfers.** De OESO waarschuwt dat de Franse cijfers voor 2024 nog geen indexatie van de belastingschijven aan de inflatie meenemen. De effectieve druk ligt daardoor in de praktijk iets lager dan in de tabel staat.