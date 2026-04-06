Experts: woonboulevard nog steeds uitje op tweede paasdag

Experts verwachten dat de woonboulevards ook dit jaar weer een kleine piek in bezoekers hebben op tweede paasdag. Hoewel het allang niet meer de aantallen van vroeger zijn, zoeken mensen volgens de kenners nog altijd naar vertier met het gezin. De laatste jaren lopen de bezoekersaantallen wel weer op.

"Dagen als Pasen zijn voor de meubelbranche nog steeds belangrijke verkoopmomenten", vertelt Dirk Mulder, sectorbankier trade & retail van ING. "Het zullen wel veel kijkers zijn en misschien iets minder kopers dit jaar."

Retailexpert Tom Kikkert sluit zich daarbij aan: "Het is, bij het juiste weer, een mooi uitje, maar de tijd van overvolle winkels is voorbij. Als het te warm is, kiezen mensen wel voor andere activiteiten en ook de rol van internet is toegenomen."

IKEA

Sinds 2023 zijn de bezoekersaantallen fors aan het stijgen, becijferde databureau PFM Intelligence Group. Van 2023 op 2024 kwamen er 22 procent meer bezoekers naar de woonboulevard op tweede paasdag. Van 2024 op 2025 kwamen er daar nog eens 20 procent bij. "Ik denk dat het nooit meer wordt zoals vroeger, maar mensen komen duidelijk toch weer kijken", zegt Kikkert. "Dat is voor de retailers een goed teken. Woonwinkels proberen er ook weer echt een uitje van te maken."

Een keten die dat laatste al jaren doet is IKEA. Een woordvoerder laat weten dat ook zij meer klanten verwachten: "De aantallen liggen elk jaar hoger en we zien vooral drukte in het restaurant. Het is voor gezinnen een dagje uit en als ze dan in de winkel zijn, kopen ze hopelijk nog wat extra's voor in huis."

Crisis

Beide experts benadrukken dat de woonbranche het in de afgelopen periode wat zwaarder had. "Die beperkte uitgaven komen door de coronaperiode", schetst Mulder. "Toen hebben Nederlanders massaal aan hun huis gesleuteld. Daardoor hadden ze in de jaren erna minder nodig."

Daarbij is er door de onrust in het Midden-Oosten weer een nieuwe crisis, waar retailers en dus ook de woonbranche last van hebben. Het consumentenvertrouwen daalde en mensen houden toch sneller hun hand op de knip bij grote uitgaven.

Nieuwe impuls

Toch is er voor de sector wel weer wat hoop, volgens Mulder. "We zien wel wat herstel van de woningmarkt, als we kijken naar de pinbetalingen. Het besteedbare inkomen is ook wel weer iets toegenomen, dus dat kan de woonbranche wel helpen."

Kikkert vult daarbij aan: "Met een nieuwe crisis kunnen mensen thuis en dichtbij wel weer belangrijker gaan vinden. Dat kan een nieuwe impuls geven aan deze sector."