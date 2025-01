Deze vergeten wintergroente blijkt een ware gezondheidsbom

De bescheiden koolraap, vaak over het hoofd gezien in Nederlandse keukens, verdient meer aandacht op ons bord. Recent onderzoek waar The Telegraph over bericht toont aan dat deze betaalbare wintergroente een schat aan gezondheidsvoordelen biedt.

Voedingsexperts prijzen de veelzijdigheid van deze ondergewaardeerde knol. "Ze kunnen door het hele gezin worden gegeten en bevatten relatief weinig calorieën en koolhydraten, terwijl ze ook vezels en voedingsstoffen leveren”, aldus Rebecca McManamon, diëtist en woordvoerder van de British Dietetic Association, in The Telegraph.

Een portie van 80 gram levert al 1,5 gram vezels. Ze helpen niet alleen bij de spijsvertering, maar verlagen daarnaast ook het risico op hart- en vaatziekten.

Ontstekingsremmende stoffen

De koolraap bevat bovendien glucosinolaten, natuurlijke stoffen die ontstekingsremmend werken en de hartgezondheid ondersteunen. Deze stoffen werken als een soort lichaamsbeschermer door ontstekingen tegen te gaan en mogelijk zelfs kankercellen in toom te houden.

Voor het immuunsysteem biedt de groente een krachtige combinatie van vitamines. Een portie bevat 15 mg vitamine C, plus vitamine K en B6. Deze combinatie helpt bij de aanmaak van witte bloedcellen en antistoffen die infecties bestrijden. Vitamine B6 gaat daarnaast vermoeidheid tegen.

Ook nog goed voor het milieu

De groente past ook perfect in een duurzaam eetpatroon. Als lokaal geteelde wintergroente heeft ze een kleine ecologische voetafdruk. Voor de beste voedingswaarde wordt aangeraden de koolraap niet te lang te koken, omdat wateroplosbare vitamines dan verloren gaan.

Wie de smaak wat heftig vindt, kan de groente mengen met wortel tot een puree of verwerken in soepen en stoofschotels. Met vijf porties uit één koolraap is het ook nog eens een voordelige aanvulling op het weekmenu.

Bron: The Telegraph