Deze vorm van sport blijkt wondermiddel tegen slapeloosheid

Slapeloosheid is een ware kwelling, vooral voor oudere mensen. Maar er gloort hoop aan de horizon: Wetenschappers hebben ontdekt dat een specifiek type beweging de kwaliteit van je nachtrust aanzienlijk kan verbeteren.

En nee, het is niet dat rondje hardlopen of die zwemles waar je altijd op hoopte. Verrassend genoeg blijkt krachttraining de grote winnaar in de strijd tegen slapeloosheid.

Onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde aan de Mahidol Universiteit in Bangkok hebben 24 klinische studies onder de loep genomen. Daarbij keken ze naar ruim 2.000 personen van 60 jaar en ouder. Ze vergeleken verschillende soorten lichaamsbeweging: van fietsen en dansen tot gymnastiek en pilates.

Spierballen kweken voor betere nachten

De deelnemers sportten gemiddeld twee tot drie keer per week, ongeveer 50 minuten per sessie. De bewegingsprogramma's duurden gemiddeld 14 weken. Wat bleek? Krachttraining, zoals het tillen van gewichten of het gebruik van weerstandsapparaten, verbeterde de slaapkwaliteit met maar liefst 5,75 punten op de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), een gestandaardiseerde vragenlijst voor slaapkwaliteit.

Hoewel krachttraining met afstand aan kop gaat, bieden andere vormen van beweging ook voordelen voor slaapkwaliteit. Aerobe oefeningen zoals stevig wandelen, fietsen of zwemmen verbeterden de PSQI-score met 3,76 punten. Een combinatie van beide scoorde 2,54 punten.

Meer dan alleen een slechte nacht

De gevolgen van chronische slapeloosheid reiken verder dan alleen vermoeidheid. Er is een sterk verband met onder meer depressie en angststoornissen. Ook het risico op hoge bloeddruk en hartaandoeningen neemt toe. Zelfs cognitieve achteruitgang en sommige vormen van kanker worden in verband gebracht met slaapgebrek.

Bron: The Telegraph