EMA geeft positief advies over medicijn dat alzheimer vertraagt

AMSTERDAM (ANP) - Een nieuw medicijn dat het verloop van de ziekte van Alzheimer vertraagt, heeft voor een specifieke groep patiënten een positieve beoordeling gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat is een belangrijke stap op weg naar het daadwerkelijk voorschrijven van het middel genaamd Leqembi aan patiënten bij wie de ziekte nog in een vroeg stadium is. In eerste instantie had de medicijnwaakhond de aanvraag afgekeurd.

Bij een deel van de patiënten was er een te hoge kans op ernstige bijwerkingen, zoals vochtophoping en bloedingen in de hersenen. In het ernstigste geval zouden die fataal kunnen aflopen. Daardoor was de conclusie dat de voordelen niet zouden opwegen tegen de risico's.

Het risico op bijwerkingen hangt samen met de genen van de patiënt. Wie een heel specifiek gen niet heeft, of slechts één kopie ervan, loopt een lagere kans op de zware bijwerkingen dan mensen die twee kopieën van dat gen hebben. De fabrikant van het medicijn heeft in een nieuwe aanvraag daarom de doelgroep die het middel kan krijgen verkleind tot de groep die een lager risico loopt. Voor die mensen is het nu dus goedgekeurd door het beoordelingscomité van EMA. Dat is overigens wel een ruime meerderheid van de patiënten.

Extra onderzoek

"Met de goedkeuring van Leqembi kan het medicijn niet door iedereen gebruikt worden", vat de Nederlandse medicijnautoriteit CBG het samen. De fabrikant wordt verder verplicht om na de toelating extra onderzoek te doen naar de veiligheid van het middel.

Het is nog niet bekend wanneer Nederlandse patiënten het medicijn kunnen krijgen. De volgende stap is dat de Europese Commissie een beslissing neemt over de handelsvergunning.