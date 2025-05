EU-handelschef verwacht intensiever contact met VS over deal

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU en de VS hebben afgesproken intensiever te onderhandelen over een mogelijke handelsovereenkomst, zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) voorafgaand aan de bijeenkomst van EU-handelsministers. Šefčovič zei te hebben gebeld met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick hierover. Hij verwacht Lutnick binnenkort in Brussel voor besprekingen.

De Poolse handelsminister Michael Baranowski is optimistisch dat de EU een betere handelsdeal kan sluiten dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of China nu hebben, zei hij voor de bijeenkomst. Hij denkt dat de onderhandelingen nu ongeveer "halverwege zijn" en "zullen versnellen".

De EU worstelt hoe te reageren op Amerikaanse importtarieven en tarieven op aluminium, staal en auto's. De EU heeft tegenmaatregelen met 90 dagen uitgesteld nadat de VS hun importtarieven van 20 procent naar 10 procent verlaagden, eveneens voor 90 dagen.

De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil zei donderdag in het Duitse parlement dat als de EU er niet uitkomt met de VS, hij bereid is om zelf met Washington te onderhandelen. "Wij verwachten dat de onderhandelingen tot een goed resultaat zullen leiden, maar ik wil ook heel duidelijk maken dat wij bereid zijn om in actie te komen als dit niet lukt," zei hij.