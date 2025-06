Rechter: mediawaakhond mag AVROTROS niet beboeten voor rapport

UTRECHT (ANP) - Het Commissariaat voor de Media mag AVROTROS geen dwangsom opleggen omdat de omroep twee interne onderzoeken naar de sociale veiligheid niet wil delen. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland die maandag is gepubliceerd. De mediawaakhond wil de volledige rapporten inzien om "toezicht op gedrag en cultuur" te kunnen houden.

De rechter beantwoordt niet de vraag of de mediawaakhond bevoegd is om de rapporten in te zien. Die vraag moet worden beantwoord in de klachtenprocedure van het Commissariaat zelf. AVROTROS heeft bezwaar aangetekend tegen het verzoek om de rapporten te openbaren. Tijdens die procedure mag de mediawaakhond van de rechter geen dwangsommen opleggen. Zolang de klachtenprocedure nog loopt, hoeft AVROTROS de volledige rapporten niet te delen.

Het Commissariaat komt later met een reactie. AVROTROS laat weten blij te zijn "dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld met deze voorlopige voorziening en dat de beloofde vertrouwelijkheid van de gesprekken met medewerkers gewaarborgd blijft. Sociale veiligheid is voor ons heel belangrijk."

Beide interne onderzoeken zijn in 2023 uitgevoerd door een externe partij in opdracht van de raad van toezicht. De omroep heeft de aanbevelingen van de rapporten wel gedeeld met het CvdM. Maar hier neemt de waakhond geen genoegen mee. Daarom had het Commissariaat de omroep dwangsommen opgelegd. Het is niet bekendgemaakt om welk bedrag het gaat.