Helpt fysiotherapie nu wel of niet bij lage rugpijn?

Wetenschap
door Nina van der Linden
dinsdag, 23 december 2025 om 20:11
IMG_2862
De meeste onderzoeken naar het effect van fysiotherapie op chronische lage rugpijn (langer dan 6 weken) laten wisselende resultaten zien; de ene studie vindt een positief effect, de ander geen of zelfs een negatief effect. En als er al een effect gevonden wordt, is dat vaak klein. Betekent dat nu dat we net zo goed geen fysiotherapie meer kunnen geven aan deze patiënten?
Nee, concludeert Adri Apeldoorn die op 14 maart aan de VU promoveert op dit onderwerp. Het probleem is dat er geen goed classificatiesysteem is: de ene patiënt met lage rugpijn is de andere niet en naargelang het type kan een andere behandeling nodig zijn. Met het huidige classificatiesysteem is 1/4 van de patiënten lastig te classificeren en dus is ook moeilijk te voorspellen hoe zij zullen reageren op therapie.
Verder ontwikkelde Apeldoorn een instrument om patiënten met lage rugklachten te screenen op psychische klachten, zoals depressiviteit, angst en doemdenken. Hij vergeleek de voorgeschiedenis van de klachten, uitslagen van lichamelijk onderzoek en diverse tests met het oordeel van de psycholoog. Apeldoorn stelt vast dat bij ruim de helft van de onderzochte patiënten sprake is van psychische klachten.
Bron(nen): Artsennet
loading

Loading