Geneesmiddelen zitten door tekorten vaker in ander pakje

UTRECHT (ANP) - Mensen die geneesmiddelen gebruiken, krijgen die steeds vaker in een ander pakje door de medicijntekorten. Het gaat om middelen die in Nederland zijn goedgekeurd, maar moeilijk te krijgen zijn en daarom uit het buitenland worden gehaald. Patiënten krijgen dan hetzelfde middel als anders, maar dan met bijvoorbeeld een Duitse tekst op het doosje.

De toezichthouder, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, gaf vorig jaar 117 keer toestemming voor zo'n Tijdelijk Afwijkende Verpakking (TAV). Dat is meer dan in 2022 (24 keer) en 2023 (72 keer) bij elkaar, staat in het woensdag gepubliceerde jaarverslag van het college.

Bij een tekort van een medicijn kunnen artsen ook een ander maar vergelijkbaar middel uit het buitenland halen. Daarvoor was een zogenoemd tekortenbesluit nodig. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf vorig jaar 126 keer zo'n besluit, iets minder dan het jaar ervoor. Toen waren er 140 tekortenbesluiten.

De Raad van State verbood die regeling eind vorig jaar. Artsen moeten sindsdien voor elke afzonderlijke patiënt uitleggen waarom import noodzakelijk is, en de inspectie moet elke aanvraag afzonderlijk beoordelen. Om problemen te voorkomen heeft zorgminister Fleur Agema de IGJ opdracht gegeven om voorlopig niet te controleren op de import van negen alternatieve medicijnen.