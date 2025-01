Gewicht verliezen na je 40e? Met deze tips kan het

Het is nooit te laat om je leven drastisch om te gooien. Scott Harrison, inmiddels 51 jaar, vertelt aan de Britse krant The Telegraph hoe hij op zijn 42e besloot dat het roer om moest.

Het bijzondere aan zijn aanpak is dat hij zichzelf een concrete deadline stelde: 90 dagen om fit te worden. In die periode pakte hij het rigoureus aan. Uiteindelijk verloor hij bijna 19 kilo en halveerde hij zijn percentage lichaamsvet. Dit succes inspireerde hem zelfs om een carrièreswitch te maken; hij schoolde zich om tot personal trainer om anderen te kunnen helpen.

Het geheim van zijn succes zit hem in een combinatie van factoren. Anders dan veel mensen denken, komt volgens Harrison maar liefst 90 procent van de resultaten uit voeding, en slechts 10 procent uit beweging. Hij benadrukt echter dat crash-diëten averechts werken: te weinig calorieën binnenkrijgen vertraagt de stofwisseling, waardoor het lichaam juist zuiniger wordt met energie.

Eet vaker, maar minder

In plaats daarvan pleit hij voor zes eetmomenten per dag: drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes. Deze moeten wel zorgvuldig worden samengesteld. Het belangrijkste daarbij: focus op voeding met veel eiwitten en consumeer geen alcohol of junkfood.

Wat betreft beweging adviseert Harrison minimaal drie keer per week te sporten. Zelf traint hij zes keer per week in de sportschool, maar dat is omdat het zijn werk is. Voor de gemiddelde persoon is drie keer voldoende om resultaat te boeken.

Grote voordelen voor mentaal welzijn

Een vaak onderschat aspect is de mentale kant van gewichtsverlies. Harrison merkte dat een gezondere levensstijl hem niet alleen fysiek sterker maakte, maar ook beter bestand tegen stress en spanning. Hij kan nu rustiger reageren in lastige situaties en voelt zich mentaal meer in balans.

Het belangrijkste advies dat Harrison meegeeft: het gaat om vastberadenheid. Of je nu getrouwd bent, kinderen hebt of een drukke baan: als je echt wilt, kun je op elke leeftijd je gezondheid verbeteren.

Bron: The Telegraph