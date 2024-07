Héél veel mensen poepen niet buiten de deur: "Past niet in perfecte plaatje"

We poepen bepaald niet zoals de Romeinen vroeger, die naast elkaar in de buitenlucht zaten. Sterker nog, we schamen ons dood. Bijna driekwart van de Nederlanders wil per se thuis zijn voor de grote boodschap.

"Die schaamte zit heel diepgeworteld", zegt Marian Loth, die promoveerde op onderzoek naar treintoiletten. "Het past niet binnen het perfecte plaatje waar we naar streven", zegt ze bij RTL Nieuws.

Vooral als de toiletdeur boven en onder open is, willen mensen niet. Bijna 90 procent heeft daar moeite mee en gaat liever thuis. Het komt onder meer doordat we graag op een schone toilet willen zitten en die dus ook niet vies willen achterlaten. "Soms laat je onbedoeld remsporen achter", zegt de toiletexpert. "Dan schaam je je dood."

Toch geldt wel: als je moet, dan moet je. "Het is heel belangrijk dat als je naar het toilet moet, je gewoon gaat en niet wacht", zegt Loth. Als je het te lang ophoudt, kun je last krijgen van verstopping, blaasontsteking en buikpijn.

Het beste is eigenlijk zo'n onhandig hurktoilet, maar daar willen West-Europeanen niet aan. "We willen dat eigenlijk niet, omdat het te dierlijk is."