Kwart verzorgenden in verpleeghuis en thuiszorg denkt aan stoppen

UTRECHT (ANP) - Medewerkers in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg zien de werkdruk toenemen door uitval van collega's en de lichamelijke en geestelijke belasting van hun werk. Daardoor denkt meer dan een kwart (27 procent) erover om met het werk te stoppen, meldt het Tijdschrift voor Verzorgden na een enquête onder bijna 2000 verzorgenden.

Driekwart wijt de werkdruk aan de uitval van collega's, waardoor ze de zorg voor bewoners met minder collega's moeten doen. Ook de roosters vormen een probleem, zegt 43 procent van de mensen die de enquête hebben ingevuld. Met name in de thuiszorg zijn de diensten kort, waardoor ze meer dagen moeten werken om aan hun uren te komen. Op vrije dagen worden ze daarnaast geregeld gebeld met de vraag of ze toch kunnen komen werken, klagen de respondenten.

Het overgrote deel van de verzorgenden (91 procent) zegt niets te merken van maatregelen die hen voor de zorg zouden moeten behouden. De situatie is in de afgelopen jaren juist slechter geworden, zegt 84 procent van de respondenten. Een derde zegt bereid te zijn om te staken voor betere arbeidsomstandigheden, maar het merendeel wil niet dat cliënten de dupe worden.