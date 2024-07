7 tips om tijdens deze warme nachten toch goed te slapen

Ook een mooie zomer komt met gebreken, want hoe kom je die warme nachten door zonder airco? Het raam openzetten helpt geen zier en lokt alleen maar muggen naar binnen, die je vervolgens nog langer wakker houden.

Het is niet gek dat je slecht slaapt in deze hitte, legt hoogleraar psychofysiologie van de Universiteit van Amsterdam, Gerard Kerkhof uit in het AD . “Een goede, diepe slaap bereiken gaat bij voorkeur samen met een verlaging van de lichaamstemperatuur. En als het bloedheet is op je slaapkamer heeft je lichaam veel moeite om af te koelen. En dus ook om het stadium van diepe slaap te bereiken.”

"Als we niet goed slapen dan ontwaken we niet verkwikt en maken we meer fouten, op allerlei gebieden. We zijn duffer. Echt, de diepe slaap draagt de kernfunctie van slaap met zich mee. Het is onverstandig daarmee te sollen,” klinkt het serieus.

Daarom hebben we 7 praktische tips

1. Neem een warme douche

Het klinkt onlogisch, maar warm douchen is echt het beste volgens de hoogleraar. “Met een warme douche zet je het thermoregulatiesysteem in werking en dat is wat je wilt om af te koelen. Daarmee zet je de perifere vaten (de (slag)aders die net onder de huid liggen) in werking en neemt je lichaamstemperatuur af.”

2. Vermijd alcohol

Hoe gezellig het ook is op het terras, drink met mate. Alcohol verhoogt je lichaamstemperatuur en droogt je uit. Neem in ieder geval een glas water voor het slapen.

3. Eerst seks, dan alleen slapen

Het is geen probleem om seks te hebben vindt Kerkhof. Wel zeggen andere experts dat als je alleen slaapt het een stuk koeler is in je slaapkamer.

4. Katoenen lakens

Kies nooit voor synthetische lakens. Die laten geen lucht door. Het liefst lig je onder een wit katoenen laken dat je eerst een tijdje in een plastic zak in de koelkast of vriezer legt.

5. Afkoelen

Enkele algemene afkoelingstips: Zet een ventilator aan met een bevroren fles water ervoor. Leg een kruik in de ijskast en daarna in je bed. Laat je gordijnen een stukje open, zodat er lucht door heen kan waaien. Hang een vochtig laken voor het open raam. Vul een washandje met ijsblokjes en leg dat af en toe op je hoofd.

6. Zet tv en computer uit

Zet elektronische apparaten helemaal uit. Zelfs in standby-stand genereren ze nog warmte.

7. Houd ramen dicht

Doe je ramen en roosters pas open als het buiten kouder is dan binnen.