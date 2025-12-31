ECONOMIE
Medicijntekorten in 2025 met ongeveer een derde gedaald

gezondheid
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 11:24
DEN HAAG (ANP) - Medicijntekorten zijn dit jaar aanzienlijk afgenomen. De tekorten zijn met ongeveer een derde gedaald vergeleken met 2024, signaleert adviesbureau in de zorg SiRM in een woensdag gepubliceerd rapport. Dat is opgesteld in opdracht van branchevereniging BG Pharma. Volgens de vereniging is er sprake van een keerpunt in de langdurige problemen met de beschikbaarheid van medicijnen.
Vooral bij medicijnen waarbij groothandels extra voorraden hebben aangelegd, was verbetering te zien. Het gaat om veelgebruikte geneesmiddelen zoals pijnstillers en bloeddrukverlagers. Ook zitten er geneesmiddelen tussen waarbij het grote problemen kan opleveren als ze niet beschikbaar zijn, zoals antibiotica. "Voor het eerst zien we dat gerichte maatregelen daadwerkelijk leiden tot minder geneesmiddelentekorten en meer zekerheid voor patiënten", zegt voorzitter Max Wachter van BG Pharma.
De daling van het aantal tekorten is te zien sinds midden 2024. Ook zijn er minder vaak langdurige tekorten.
