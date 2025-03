Medische misstanden in vrouwengevangenissen aan orde van de dag

De medische zorg in vrouwengevangenissen schiet structureel tekort. Dat meldt Bureau Clara Wichmann (BCW) op basis van verhalen van vrouwelijke (ex-)gedetineerden. Het gevangenispersoneel neemt de klachten van vrouwen vaak niet serieus, met alle gevolgen van dien.

Daarnaast is onder meer specialistische zorg binnen de vrouwengevangenis niet toereikend en is er een gebrek aan gendersensitieve zorg. Ook krijgen vrouwen soms de verkeerde medicatie aangereikt door onoplettend gevangenispersoneel en vindt er overmatige toediening van kalmerende middelen plaats. De juridische stichting constateert verder dat er te weinig medisch personeel is in de gevangenis, vooral buiten kantooruren.

Om de problemen binnen de medische zorg in vrouwengevangenissen op te lossen, adviseert BCW onder meer om niet-noodzakelijke zorg niet langer uit te stellen en gekwalificeerd personeel in te zetten voor het bereiden en uitdelen van medicijnen aan de gevangenen.