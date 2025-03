Pomphouders eisen ingrijpen bij explosieve stijging benzineprijs

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet snel ingrijpen om te voorkomen dat benzine in januari voor veel mensen onbetaalbaar wordt, zegt Martin van Eijk, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA). Volgend jaar wordt een liter benzine bijna 26 cent duurder als er niet wordt ingegrepen, meldde het AD donderdag op basis van uitspraken van minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat). Ook in de jaren daarna gaat de prijs verder omhoog.

Een eerdere accijnsverlaging uit 2022, om automobilisten tegemoet te komen vanwege de dure brandstof, wordt dan naar verwachting teruggedraaid. "Voor automobilisten is dit niet te doen. En het verschil met de buurlanden wordt volgend jaar zo groot dat de grenspomphouders in ieder geval de nek omgedraaid worden. Wij zijn dan 40 tot 50 cent per liter duurder", zegt Van Eijk. "We pleiten in ieder geval voor het behoud van de accijnsverlaging."

De duurdere brandstof zorgt voor de coalitie voor een nieuw probleem. Het terugdraaien van de brandstofkorting kost 1,6 miljard euro.