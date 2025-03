Mensen halen teken sneller van hun huid

Wanneer mensen door een teek zijn gebeten, halen ze die meestal binnen elf uur weg. Dat is sneller dan vroeger. Zo'n tien jaar geleden werd een teek vaak pas na veertien uur verwijderd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de universiteit in Wageningen zijn daar blij mee: "Hoe sneller je een teek verwijdert, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme". Ze hopen dat de teken in de toekomst nog sneller van de huid worden gehaald.

De onderzoekers baseren zich op de Tekenradar van het RIVM. Daarin kunnen mensen een tekenbeet doorgeven. Vorig jaar zijn 6035 beten van teken geregistreerd. De helft van de insecten was binnen elf uur verwijderd, en een kwart binnen vier uur. Daar staat tegenover dat de teek bij een kwart van de mensen langer dan 24 uur in de huid zat. Soms werden de dieren zelfs pas na dagen verwijderd.

De meeste meldingen van tekenbeten, ruim duizend, kwamen uit Gelderland. Omgerekend naar het aantal inwoners voert Drenthe de lijst aan.

Lyme

Het RIVM en Wageningen verwachten in de komende twee maanden veel tekenbeten.

Teken zijn insecten die in bossen, parken en heidegebieden voorkomen, maar ook gewoon in de tuin. Een op de vijf teken draagt de Borrelia-bacterie bij zich. Als deze besmette insecten mensen bijten, kunnen ze de ziekte van Lyme overbrengen. Bij de ziekte van Lyme kunnen mensen een rode ring of vlek krijgen op de plek waar de teek heeft gebeten. De uitslag verdwijnt uiteindelijk, maar de bacterie kan in het lichaam blijven.

De ziekte is te behandelen met antibiotica, maar als dit niet op tijd gebeurt, kunnen spieren in het gezicht verlamd raken. Ook kunnen mensen dubbel gaan zien, kracht in de benen verliezen, hartklachten oplopen of last krijgen van pijnlijke of gezwollen gewrichten. Van de 27.000 mensen per jaar die de ziekte oplopen, krijgen er ruim duizend langdurige klachten.