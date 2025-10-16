Nieuwe variant van coronavirus leidt niet tot andere klachten

BILTHOVEN (ANP) - Een nieuwe variant van het coronavirus gaat rond, maar die leidt tot dezelfde symptomen als de vorige versies van het virus. Mensen die de variant XFG oplopen, kunnen keelpijn en een loopneus krijgen. Ook moeten ze niezen en hoesten. "De ernst van de klachten was hetzelfde. Er zijn geen aanwijzingen dat deelnemers de keelpijn ernstiger vonden", aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zoals alle virussen muteert het coronavirus constant. Vaak gaat het om kleine veranderingen. Begin dit jaar werd zo'n nieuwe versie gevonden, die de wetenschappelijke naam XFG kreeg. De variant is ook bekend onder de bijnaam Stratus. Sinds begin juli is de variant dominant in Nederland. Momenteel gaat het bij 80 tot 90 procent van alle onderzochte monsters om die versie.

Het RIVM gebruikt onder meer het platform Infectieradar om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Mensen die positief testen op het virus, kunnen via de Infectieradar hun klachten doorgeven. Het RIVM bekeek de klachten van patiënten uit juli, augustus en september, toen XFG dominant was. De onderzoekers vergeleken hun klachten met die van patiënten uit dezelfde maanden vorig jaar, toen de meeste mensen de variant KP.3 onder de leden hadden.

Bijna driekwart van de coronapatiënten heeft nu keelpijn. Dat was vorig jaar 71 procent. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat mensen hun keelpijn nu erger vinden dan vorig jaar. "Ook het aantal klachten van deelnemers en hoe ziek zij zich voelden, was bijna gelijk", concluderen de onderzoekers. Het enige verschil is dat er nu minder mensen zijn die hun smaak zijn kwijtgeraakt dan vorig jaar.