Belastingaangifte 2025 wordt dit jaar nóg complexer door box 3, veranderde regels en een stortvloed aan vooraf ingevulde data, maar juist daardoor sluipen er fouten in die je zomaar honderden euro’s kunnen kosten. De Belastingdienst
rekent ondertussen onverbiddelijk door, met verzuimboetes vanaf 469 euro als je te laat bent en een systeem in box 3 dat ingewikkeld is geworden door de combinatie van fictief en werkelijk rendement. Wie de aangifte behandelt als een “klik-klik-klaar”-klus, loopt het grootste risico om geld te laten liggen – of juist onnodig veel te betalen.
Let op details
Volgens de Belastingdienst worden jaarlijks honderdduizenden aangiftes gecorrigeerd, vaak door vergeten aftrekposten of onjuist ingevulde gegevens. Met zorgkosten, giften en een slimme verdeling tussen fiscale partners kan het verschil voor een doorsnee huishouden gemakkelijk boven de 500 euro uitkomen. In een tijd van dure boodschappen en hogere woonlasten is dat geen detail, maar een concrete bijdrage aan je financiële ruimte.