Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

tips
door Dirk Kruin
woensdag, 04 maart 2026 om 12:11
belastingformulier
Belastingaangifte 2025 wordt dit jaar nóg complexer door box 3, veranderde regels en een stortvloed aan vooraf ingevulde data, maar juist daardoor sluipen er fouten in die je zomaar honderden euro’s kunnen kosten. De Belastingdienst rekent ondertussen onverbiddelijk door, met verzuimboetes vanaf 469 euro als je te laat bent en een systeem in box 3 dat ingewikkeld is geworden door de combinatie van fictief en werkelijk rendement. Wie de aangifte behandelt als een “klik-klik-klaar”-klus, loopt het grootste risico om geld te laten liggen – of juist onnodig veel te betalen.​

De 5 kostbare fouten

  1. Blind vertrouwen op de vooraf ingevulde gegevens De Belastingdienst weet veel, maar niet alles. Jaaropgaven van banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen fouten bevatten, met als gevolg dat je te veel belasting betaalt of juist later een naheffing krijgt. Controleer saldi per 1 januari 2025, loon- en pensioeninkomsten en lijfrentepolissen altijd met je eigen administratie.​​
  2. Onzichtbare aftrekposten laten liggen Hypotheekrente wordt meestal netjes ingevuld, maar zorgkosten, giften en specifieke aftrekposten vragen om eigen actie. Reiskosten naar specialisten (0,23 euro per kilometer in 2025), medisch voorgeschreven dieetkosten en giften aan culturele ANBI’s (met 25 procent verhoging, tot 1.250 euro) worden vaak vergeten. Zeker bij middelbare inkomens kan dat honderden euro’s belastingvoordeel schelen.​​
  3. De verkeerde WOZ-waarde gebruiken Voor de aangifte over belastingjaar 2025 moet je de WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2024 gebruiken, niet de beschikking die je begin 2026 kreeg. Omdat huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, leidt het invullen van de nieuwste WOZ vaak tot een hoger eigenwoningforfait – en dus onnodig hogere belasting.​​
  4. Deadlines en boetes onderschatten Wie na de termijn aangifte doet, krijgt al snel een verzuimboete van 469 euro, die bij herhaling kan oplopen tot 6.709 euro. Uitstel aanvragen kan, maar levert weer belastingrente op als je moet bijbetalen. Een reminder in je agenda is in dit geval een directe besparing.​
  5. Fiscaal partnerschap niet slim benutten. Fiscaal partners kunnen aftrekposten en vermogen schuiven, zodat aftrek zoveel mogelijk bij de partner met het hoogste inkomen terechtkomt. Dat kan het teruggavebedrag flink verhogen, bijvoorbeeld door optimale verdeling van hypotheekrente, box 3-vermogen en heffingskortingen. Ouders met jonge kinderen laten bovendien vaak de inkomensafhankelijke combinatiekorting liggen, terwijl die in 2025 kan oplopen tot bijna 3.000 euro.​
Let op details

Volgens de Belastingdienst worden jaarlijks honderdduizenden aangiftes gecorrigeerd, vaak door vergeten aftrekposten of onjuist ingevulde gegevens. Met zorgkosten, giften en een slimme verdeling tussen fiscale partners kan het verschil voor een doorsnee huishouden gemakkelijk boven de 500 euro uitkomen. In een tijd van dure boodschappen en hogere woonlasten is dat geen detail, maar een concrete bijdrage aan je financiële ruimte.​

