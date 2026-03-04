Let op details

Volgens de Belastingdienst worden jaarlijks honderdduizenden aangiftes gecorrigeerd, vaak door vergeten aftrekposten of onjuist ingevulde gegevens. Met zorgkosten, giften en een slimme verdeling tussen fiscale partners kan het verschil voor een doorsnee huishouden gemakkelijk boven de 500 euro uitkomen. In een tijd van dure boodschappen en hogere woonlasten is dat geen detail, maar een concrete bijdrage aan je financiële ruimte.​