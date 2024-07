Onderzoek naar effect op kind van elektromagnetische velden

UTRECHT (ANP) - Utrechtse wetenschappers gaan onderzoek doen naar de blootstelling van Nederlandse kinderen aan elektromagnetische velden. Ze komen vaak al heel jong in aanraking met smartphones, tablets en laptops. Die wekken elektromagnetische velden op en mensen vrezen dat dat niet goed voor hun gezondheid is. Voor gevolgen voor de kinderen zijn nu geen bewijzen, maar de onderzoekers willen toch eens flink dieper in het vraagstuk duiken.

Ze doen een oproep aan ouders van jonge kinderen om een korte onlinevragenlijst in te vullen over de mate van gebruik van genoemde apparaten. De uitkomsten moeten dan weer een opstap zijn naar verder onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden voor kinderen.

Ouders van kinderen tot en met twaalf jaar kunnen via de website van de universiteit van Utrecht de lijst invullen, wat ongeveer vijf minuten in beslag neemt.

Wetenschappers hebben ook al meerdere malen hun zorgen geuit over toenemende bijziendheid door veelvuldig schermgebruik door kinderen. Utrechtse onderzoekers onderzochten eerder ook of er een verband is tussen mobiele telefoongebruik en hersentumoren bij jongeren, maar vonden dat niet.