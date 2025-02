Een gemiddeld Amerikaans bedrijf met 1000 werknemers verliest jaarlijks zo'n 5 miljoen dollar door personeelsuitval als gevolg van burnout. Dit blijkt uit een rekenmodel ontwikkeld door onderzoekers.

Het computersimulatie-model volgt medewerkers terwijl ze door verschillende fasen gaan: van actieve betrokkenheid tot burn-out of vertrek. Hierbij worden zowel werkgerelateerde stressfactoren (werkdruk, eerlijkheid, controle) als persoonlijke omstandigheden (familie, financiën, gezondheid) meegewogen.

De onderzoekers ontdekten opvallende verschillen in kosten per functieniveau. Waar een uitgevallen uurtariefmedewerker een bedrijf gemiddeld 3.999 dollar kost, loopt dit bedrag op tot 10.824 dollar voor een manager, terwijl een opgebrande leidinggevende een verliespost van gemiddeld 20.683 dollar betekent.

Gezonde levensjaren nemen ook af

De totale jaarlijkse schade voor een doorsnee bedrijf met 1000 medewerkers komt uit op 5,04 miljoen dollar. Naast deze financiële klap leidt burn-out ook tot een verlies van ruim 800 'quality-adjusted life years', een graadmeter voor gezonde levensjaren.

"Burn-out is overal en het kost organisaties miljoenen per jaar”, aldus Molly Kern, hoogleraar aan de Zicklin School of Business van Baruch College. Kern wijst erop dat maar liefst 60 procent van de werknemers stilzwijgend worstelt met burn-out.

Hogere kost dan personeelstraining of zorgverzekering

De kosten van burn-out blijken substantieel in vergelijking met andere bedrijfsuitgaven. Ze liggen tvaak hoger dan wat werkgevers gemiddeld kwijt zijn aan zorgverzekeringen, en maximaal zelfs tot 17,1 keer hoger dan de gemiddelde kosten voor personeelstraining.

Het model biedt organisaties bovendien handvatten om gerichter in personeelswelzijn te investeren, wat burn-out kan verminderen en winstgevendheid kan verhogen, menen de onderzoekers. De studie werd gefinancierd door verschillende Amerikaanse overheidsinstanties waaronder het National Institutes of Health en de Agency for Healthcare Research and Quality.

Bron: Eurekalert