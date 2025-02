Verstappen sluit testraces Formule 1 af met tweede tijd

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft op de derde en laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn nieuwe Red Bull (RB21) 1.29,566 op het circuit van Sakhir en was een fractie minder snel dan George Russell, die in de slotminuten van de middagsessie 2 honderdsten sneller was in zijn Mercedes.

Alexander Albon noteerde in zijn Williams de derde tijd en gaf een tiende toe op Russell. De Thaise coureur reed wel de meeste rondes van de dag, namelijk 137. Verstappen, die evenals Albon zowel in de ochtend als de middag op de baan was, kwam tot 81 ronden.

Snelste coureur van de drie testdagen was Carlos Sainz. De nieuweling bij Williams noteerde donderdag 1.29,348.