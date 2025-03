Onderzoekers zien overlap in aanleg voor ADHD en leerstoornissen

AMSTERDAM (ANP) - Ruim een op de drie kinderen met ADHD heeft daarnaast ook dyslexie of dyscalculie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam concluderen in een studie onder ruim 19.000 kinderen dat de stoornissen op het gebied van lezen, spellen en rekenen niet worden veroorzaakt door de ADHD. Veel waarschijnlijker is het dat de stoornissen een gedeelde genetische oorzaak hebben.

"De leerproblemen komen niet door ADHD, maar doordat de erfelijke aanleg voor ADHD ook het risico verhoogt op problemen met lezen, spelling en rekenen", leggen de VU-wetenschappers uit. Ze baseren zich op een analyse van een grote set onderzoeksresultaten over tweelingen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Alle kinderen werden onderzocht toen ze 7 en 10 jaar oud waren.

ADHD bestaat in verschillende vormen. Kinderen en volwassenen met de stoornis hebben moeite om zich te concentreren, hetzij omdat ze hyperactief zijn, of omdat ze in hun eigen wereld lijken te zitten. Ook impulsiviteit is een bekend kenmerk. Volgens schattingen heeft wereldwijd ongeveer een op de twintig mensen zulke typische ADHD-kenmerken, maar dat wil niet altijd zeggen dat ze daardoor problemen ondervinden.

Combinatie stoornissen

De combinatie met dyslexie komt volgens de onderzoekers het vaakst voor. Kinderen met dyslexie hebben moeite met spelling en vlot lezen. Voor kinderen met dyscalculie is rekenen juist moeilijk.

Voor scholen en behandelaars kan het onderzoek van belang zijn. Zij doen er volgens de onderzoekers verstandig aan om niet aan te nemen dat het behandelen van de ADHD vanzelf ook verbetering zal brengen op het gebied van taal of rekenen. "Omgekeerd zal de behandeling van een leerstoornis zoals dyslexie niet per se ADHD-symptomen verminderen."

Publicatie

De onderzoeksresultaten zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science.