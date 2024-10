Op deze leeftijd is het zelfbeeld van vrouwen het meest positief

Kijk je weleens naakt in de spiegel naar jezelf of sla je liever even over? Dan ben je niet de enige: maar liefst 62 procent van de Nederlandse vrouwen bekijkt zichzelf vrijwel nooit naakt of in lingerie in de spiegel.

Volgens het onderzoek van Livera blijken vrouwen zich bovendien pas op latere leeftijd echt lekker in hun vel te voelen. Met name vrouwen tussen de 36 en 46 jaar kijken nauwelijks naar hun eigen naakte spiegelbeeld: 70 procent slaat over. Jongeren onder de 25 kijken juist vaak en graag in de spiegel: 12 procent doet dit naakt zeker tien keer per week.

Slechts 34 procent van de vrouwen voelt zich volledig comfortabel bij haar eigen naakte spiegelbeeld. Vooral vrouwen van 65-plus hebben geen moeite met hun naakte zelf. Zij hebben volgens het onderzoek dan ook het meest positieve zelfbeeld.

Ruim 20 procent van de ondervraagde vrouwen geeft wel aan zelfverzekerder te zijn geworden met de jaren. 14 procent voelt zich juist onzeker over hun ouder wordende lichaam.