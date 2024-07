Overlevingskansen kankerpatiënten weer gestegen

UTRECHT (ANP) - De kansen om kanker (langer) te overleven zijn de afgelopen twintig jaar "bemoedigend" gestegen, meldt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van nieuwe cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Met name bij longkanker, nierkanker, sarcomen (wekedelentumoren), slokdarmkanker en keelholtekanker zijn grote verbeteringen te zien, aldus de organisatie. De afgelopen decennia zijn veel nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gekomen. "Bij sommige kankersoorten was daarvan eerder al een positief effect te zien. Bij andere, zoals bij longkanker, is het effect vooral zichtbaar in de meest recente periode (2020-2022). "

Helaas heeft niet iedere patiënt echt profijt van de nieuwe middelen. "Soms hebben middelen een beperkt levensverlengend effect of werken ze slechts bij een deel van de patiënten."

Vroege opsporing

Ook vroege opsporing van kanker door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek (zoals naar darmkanker) en verbeterde diagnostiek vergroten de kansen om de gevreesde ziekte te overleven. Verbeterde technieken dragen eveneens bij. Zo nam het overleven van leverkanker toe met 13 procentpunt, door met name nieuwere chirurgische ingrepen.

Ook in de strijd tegen hematologische kankersoorten wordt vooruitgang geboekt, door betere medicijnen, betere diagnostiek en bijvoorbeeld stamceltransplantaties.

"De voortdurende inzet voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen blijft cruciaal om de overlevingskansen van kankerpatiënten verder te verbeteren. Tegelijk is het belangrijk om kritisch te kijken naar effecten van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen, zodat er een gewogen keuze komt tussen de effectiviteit, bijwerkingen en kosten. Immers, niet voor iedereen werken de nieuwe, vaak dure, geneesmiddelen goed uit. Soms zijn de bijwerkingen zo groot dat de kwaliteit van leven in de laatste fase heel slecht wordt", waarschuwt IKNL.