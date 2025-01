Patiënt opgepakt nadat hij was ontsnapt uit Fivoor in Den Dolder

DEN DOLDER (ANP) - Een 44-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Den Dolder, nadat hij was ontsnapt uit de psychiatrische instelling Fivoor. De politie had een grote zoekactie opgezet, toen bleek dat de man er rond middernacht vandoor was gegaan. Omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding, werd een politiehond ingezet.

Volgens een woordvoerster van de politie raakte hij lichtgewond, maar hoefde hij niet naar een ziekenhuis. De man is meegenomen naar het politiebureau. Of de patiënt een gevaar vormde voor zijn omgeving, wilde de politiewoordvoerster niet zeggen. "Maar zijn verleden was wel aanleiding om een grote zoekactie op te zetten."

Over Fivoor is al langer veel te doen. Onlangs stak een patiënt van de instelling in Den Dolder een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.