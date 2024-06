Patiënten Co-Med in Den Haag krijgen plek bij andere huisartsen

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 5500 mensen die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk van Co-Med in Den Haag kunnen allemaal definitief overstappen naar andere praktijken. Die hebben nog genoeg plek om ze over te nemen. Daarmee is er een structurele oplossing voor de patiënten gevonden, meldt zorgverzekeraar CZ. Die coördineert de afhandeling, mede namens de andere verzekeraars.

Het is voor zover bekend de eerste praktijk van Co-Med waarvoor een definitieve oplossing is gevonden.

Co-Med had de praktijk aan de Bordewijklaan in Den Haag, vlakbij station Den Haag Mariahoeve, vorige week gesloten. Dat gebeurde ook met alle andere vestigingen in het land. De commerciële huisartsenketen deed dat nadat de zorgverzekeraars de overeenkomsten hadden gestopt. Patiënten konden terecht bij de onlinehuisartsenpraktijk Arene, en in sommige gevallen ook bij een huisarts in de buurt van hun eigen Co-Med-praktijk.