Personeelstekort zorg dreigt volgens prognose te verviervoudigen

DEN HAAG (ANP) - De personeelstekorten in de zorg dreigen de komende tien jaar nog veel hoger op te lopen dan tot dusver werd gedacht. Volgens de nieuwste prognose van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) loopt het totale tekort op tot bijna 266.000 werknemers in 2034, een verviervoudiging van het huidige tekortcijfer. Het grootste personeelsgebrek voorzien onderzoekers van AZW in de verpleeghuiszorg, waar de vraag naar personeel fors stijgt door de vergrijzing.

De cijfers bezorgen bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn "slapeloze nachten". Als de prognoses werkelijkheid worden is de term 'code zwart', die wordt gebruikt voor situaties waarin de zorg zo zwaar overbelast is dat alles vastloopt, volgens Merlijn nog te zacht uitgedrukt. "Er is nu een noodplan vanuit Den Haag nodig, want de urgentie is nog nooit zo groot geweest", stelt ze in een verklaring.

Ook zorgminister Fleur Agema noemt het "ondenkbaar dat we dit op zijn beloop laten". Het aanpakken van de personeelskrapte heeft haar "allergrootste prioriteit", schrijft ze aan de Tweede Kamer.